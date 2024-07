Incendio a Roma est: bruciano rifiuti e sterpagli, fiamme minacciano stalle e baracche

Ancora incendi a Roma. Dopo il mercoledì di fuoco che ha visto la Capitale alle prese con tre importanti focolai a Casal Lumbroso, la via Ardeatina e viale Guido Carlo, a Tor Vergata, un altro rogo è divampato nella mattinata di oggi nel quadrante est della Capitale. Un vasto fronte con le fiamme che hanno minacciato alcune stalle e baracche rischiando di lambire le abitazioni. L'intervento dei soccorsi in via Siculiana, nella zona dei Due Leoni con le fiamme che sono poi arrivate in via Biancavilla e via Sommartino nella vicina borgata Finocchio, a due passi dalla stazione della metro C Borghesiana.

Sono state numerose le richieste d'intervento da parte dei cittadini allarmati da una colonna fumo nera alzatasi in cielo. Cominciato in prossimità di una struttura religiosa dove sono presenti alcune suore, l'incendio ha preso forza rapidamente lambendo diverse stalle e baracche presenti sul terreno, con i soccorritori che hanno messo in salvo alcuni cavalli presenti nelle stesse, prima di mettere in sicurezza l'incendio ed evitare che potesse avvicinarsi troppo ad alcune abitazioni. Sul posto i vigili del fuoco, i volontari OVCP VI gruppo della protezione civile e gli agenti del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale.