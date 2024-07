Roma, incendi in serie: da est a ovest bruciano sterpaglie

Roma brucia ancora. Come in un copione stanco e ripetitivo, in quest'ennesima giornata bollente di luglio, il bollettino degli incendi in città è pieno e corposo. Simili le modalità, con sterpaglie, terreni e parchi a bruciare.

Allarmanti le immagini da Roma ovest dove diverse squadre delle associazioni di protezione civile capitolina e dei vigili del fuoco sono intervenute nella zona di Casal Lumbroso per un rogo di sterpaglie. Un'alta, colonna di fumo spostata dal vento, ha invaso i cieli di Roma ovest. Emblematiche le immagini che pubblichiamo provenienti da un noto parco acquatico della zona dove le attenzioni dei bagnanti si sono rivolte, tra spavento e curiosità al cielo. Il rogo, scoppiato poco dopo le 14 in via Casal Lumbroso 219, ha investito anche dei rifiuti abbandonati sul terreno, provocando anche una colonna di fumo nero.

Sul posto anche le pattuglie del XII gruppo Monteverde della polizia locale di Roma Capitale.

Da ovest a est di Roma. Incendi in due punti. Su via Prenestina - altezza Colli Monfortani, si è sviluppato un rogo a bordo strada, allargatosi poi alle sterpaglie adiacenti. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco.

E per la quarta volta negli ultimi 20 giorni le fiamme hanno interessato i terreni adiacenti all'università di Tor Vergata. Tanto fumo che ha lambito anche le aule del secondo ateneo romano. Anche qui rogo circoscritto grazie alle protezioni civili del territorio.