Incendio a Boccea: sterpaglie e alberi in fiamme, fumo invade le case

Sterpaglie, alberi e macchia mediterranea in fiamme. Una colonna di fumo si è alzata nel cielo di Boccea in seguito ad un incendio divampato nel primo pomeriggio a ridosso di via Casal del Marmo.

L'incendio ha preso forza rapidamente con la fuliggine che ha riempito i balconi degli abitanti di via Vignale, via Fraconello, via Vico Canadese, via Pessinetto e tutta l'area del quartiere del municipio Aurelio. Decine le richieste d'intervento al 112 con gli abitanti rinchiusi nelle case a causa del fumo conseguenza dell'incendio.

Sul posto la polizia locale di Roma Capitale, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile.

Articolo in aggiornamento