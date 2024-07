Incendio sotto al viadotto: fiamme vicino alle case e al commissariato

Incendio nel quadrante nord est della Capitale. Le fiamme sono divampate domenica mattina fra il viadotto Giuseppe Saragat e il viadotto Antonio Segni, poco distante dal commissariato di polizia di Fidene. Alta la colonna di fumo, ben visibile da tutta l'area circostante.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i volontari di protezione civile. Favorite dalla presenza di sterpaglie e rifiuti le fiamme hanno preso forza rapidamente. Fidene, Serpentara, Colle Salario, Parco delle Sabine Casale Nei e Vigne Nuove le aree interessate con i soccorritori a lavoro per evitare che potessero raggiungere l'area di viale Cesco Baseggio, densamente popolata e viale Enriquez, dove si trovano gli uffici del III distretto di polizia. Richiesto l'intervento del canadair sul posto per regolare la viabilità gli agenti del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale.

Incendio a Vallerano

Una domenica di fuoco anche nell'area del nel municipio Eur, a Roma sud: "Anche questa mattina come ormai tutti i giorni registriamo un altro incendio qui in IX municipio. Questa mattina a essere vittima dell'incuria del verde è il quartiere di Vallerano - scrivono in una nota Federico Rocca consigliere comunale Fdi, Eloisa Fanuli dirigente del partito e Amedeo Zamparelli Fdi municipio IX -. Purtroppo ancora risultano vane le nostre richieste e quelle dei residenti che richiedono, ormai da tempo, un piano emergenziale a cura del Verde del nostro territorio. Speriamo soltanto di non dover assistere a un'altra estate di fuoco e fiamme. Noi continueremo la nostra battaglia per il ripristino della sicurezza affianco dei cittadini".

Undici intossicati a Casal Monastero

Incendio di stamattina che segue un sabato di fuoco, con strade chiuse e persone evacuate causa roghi. Particolarmente critica la situazione di Casal Monastero, con un vasto rogo vicino alle abitazioni. Undici le persone rimaste intossicate prima della fine dell'intervento dei soccorritori che nel frattempo hanno evacuato e messo in sicurezza 50 residenti del quartiere del IV municipio Tiburtino.