Incendi a Roma, sabato di fuoco: 40 roghi nella Capitale e nella sua provincia

Nella mattinata di sabato sono intervenute pattuglie dalle polizia locale e dei vigili del fuoco per un incendio da poco divampato in via di Valle Lupara con il fumo che ha invaso il Raccordo Anulare

Roma brucia ancora. Anche oggi, sabato 14 agosto, è stata una giornata di incendi. Roghi che arrivano 24 ore dopo la firma di Nicola Zingaretti che ha dichiarato lo stato di calamità fino al 30 settembre per tutto il Lazio. Il rogo più impegnativo è stato quello nella zona della Magliana.

Poco dopo le 11, infatti, alcune pattuglie della Polizia Locale Roma Capitale del XI Gruppo Marconi, in servizio di vigilanza nella zona di via della Magliana, e squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per un incendio da poco divampato in via di Valle Lupara, adiacente al grande raccordo anulare. Il rogo, principalmente di sterpaglie, ha interessato l'area compresa tra via della Magliana e via Portuense.

Dopo l'intervento di questa mattina in zona Magliana, dal primo pomeriggio le pattuglie della Polizia Locale Roma Capitale e dei pompieri, sono impegnate state per la messa in sicurezza di due aree interessate da vasti incendi. Il primo iniziato intorno alle ore 15 in via Portuense, zona Casale dei Massimi dove intervenuto agenti del XI Gruppo Marconi. Il secondo, divampato poco dopo, in via di Boccea altezza via di Tragliata, dove sono giunte sul posto le pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario.

Per motivi di sicurezza e per agevolare le operazioni di di spegnimento, i caschi bianchi hanno dovuto procedere alla chiusura di via Portuense dal civico 881 a via Casale dei Massimi direzione centro e della via di Boccea dal civico 1500 direzione S. Maria di Galeria. Diverse pattuglie sono sopraggiunte in ausilio per agevolare la viabilità cittadina.

Dalle prime ore di sabato mattina, complessivamente, sono stati 40 gli interventi a Roma e provincia per incendi di sterpaglie e boschi. Le zone interessate riguardano tutta l'area cittadina e periferica oltre Raccordo Anulare, dai monti Lucretili, fino alle zone de La Rustica. Da Pomezia ed Ostia, fino ad alcune aree dei castelli romani. "Non risultano al momento persone in difficoltà o edifici minacciati dal fuoco", spiegano i vigili del fuoco.