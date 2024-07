Incendi a Roma, anche oggi bruciano sterpaglie. Il caldo alimenta le fiamme

Roma brucia ancora. Anche oggi, 12 luglio, si sono verificati una sere di incendi in città. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 13 in zona Borghesiana, a ridosso di Colle del Sole. Lì il fronte è stato ampio anche per via del vento.

Fiamme a Borghesiana

A bruciare un campo incolto all'altezza di via Nardodipace, con le fiamme alimentate dal vento debole e dal caldo che hanno fatto subito salire il fumo, con il forte odore di bruciato sentito in diverse zona del quartiere e non solo. Sul posto 6 moduli pick up della protezione civile di Roma Capitale con altre squadre al seguito, una partenza dei vigili del fuoco con un pick up e la polizia locale. Già ieri, sempre nelle zone di Boghesiana e Colle del Sole due grossi roghi avevano animato tutto il pomeriggio di giovedì 11 luglio.

Incendio in via Lucrezia Romana

Fiamme e fumo anche nella zona di via Lucrezia Romana, al confine tra Ciampino e Roma. Anche qui a bruciare un campo di sterpaglie, con l'erba secca che in poco tempo ha preso fuoco. Sul posto i moduli della protezione civile di Roma Capitale, i pompieri e la polizia locale per la gestione della viabilità.

Fiamme anche a Tor Tre Teste

Un incendio è scoppiato anche nella zona del parco Tor Tre Teste. Dalle 14, invece, la zona del rogo ha preso vigore. Lì sul posto la protezione civile, il does e la 10A dei vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito o intossicato nel parco.

