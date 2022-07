Incendi a Roma, oggi altri 84 roghi. A Casetta Mattei fiamme vicino le palazzine

Altra giornata di incendi a Roma. Dalle ore 20 di ieri sono 84 i roghi di sterpaglie e colture a Roma e provincia. Il fronte di fuoco più impegnativo, intorno alle 14 di oggi, a Casetta Mattei, periferia Ovest di Roma nella zona di largo Odoardo Tabacchi. La nuvola di fumo nero è stata visibile dalle finestre di tutto il quadrante Ovest della Capitale.

Il vasto incendio di vegetazione, dove le fiamme sono arrivate a ridosso delle abitazioni, è stato difficile da domare fin da subito anche a causa del vento. Sul posto diverse squadre e mezzi dei pompieri, oltre al D.O.S (direttore delle operazioni di spegnimento), moduli ed autobotti della protezione civile. Un altro incendio è stato segnalato ad Ostia all'incrocio tra via Cristoforo Colombo e via del Lido di Castel Porziano, poi ancora tra via Maroi e via Tagliacarne a Colle del Sole.