La guerra dei roghi a Roma, il comandante dei vigili del fuoco: "Servono idranti sempre funzionanti per rifornirci"

Quella contro gli incendi, ormai è diventata una vera e propria guerra. I vigili del fuoco e i volontari della protezione civile, lottano quotidianamente. Battaglie di ore su ogni fronte che a volte porta a consumare tutta l'acqua a disposizione nelle autobotti, con una corsa alla ricarica verso l'idrante funzionante più vicino, che a volte comporta una perdita di tempo eccessiva, che concede campo alle fiamme. Il sindaco Roberto Gualtieri nelle scorse ore ha parlato di almeno 170 roghi importanti che si sono verificati a Roma dal 15 giugno ad oggi.

Lo scenario di fuoco a Roma

I numeri, quelli ufficiali dei vigili del fuoco, raccontano però uno scenario ancora più impegnativo. Ad illustrarli è l'ingegnere Alessandro Paola, comandante dei vigili del fuoco di Roma: "Dall'inizio della stagione gli incendi sono aumentati, sia in termini numerici che di intensità. Ci sono stati dei fronti di fuoco importanti che ci hanno fatto toccare in media i 230 interventi al giorno, con più della metà che sono riferibili a incendi. Ci sono state delle punte significative a fino a giugno. Il 27 e il 28 (le date del maxi rogo a Casalotti) abbiamo avuto un picco con 750 circa interventi di soccorso e di questi 450 incendi".

Numeri che sono intrecciati a una stagione calda e alle altre condizioni climatiche, "vento compreso" - sottolinea il comandante Paola - che stanno dando il là ad una vera e propria emergenza, con "fronti molto impegnativi". Il comandante, che non vuole sentir parlare di carenza di uomini e mezzi essendo questo un problema endemico, non fatica però ad ammettere che siamo davanti ad uno "scenario serio che ci costringe a chiedere il supporto a squadre da fuori Roma e di impiegare fino a 10 squadre di vigili del fuoco con mezzi aerei".

D'altronde nelle ultime settimane i fronti di fuoco sono stati impegnativi. Prima Malagrotta, poi Casalotti, Bufalotta e infine parco del Pineto. In mezzo altri incendi a Ostia, a Casetta Mattei e nei comuni della provincia, protetti sempre dai pompieri di Roma.

La questione degli idranti

È qui che il comandante Paola tocca un punto importante, l'approvvigionamento di acqua a volte troppo difficoltoso: "Roma e la sua provincia hanno reti di acquedotti che offrono la possibilità di approvvigionarsi con idranti. In altri casi no, con idranti o non funzionano".

Complessivamente gli idranti a Roma sono 3050 sui 3823 di tutta la provincia. Di questi 430 non sono funzionanti, 260 a Roma e di questi 120 sono sotterranei. Le scene delle squadre dei pompieri costretti a lasciare il luogo di un incendio e sostituiti da altri mezzi compresi quelli della protezione civile, per andarsi a rifornire di acqua presso i presidi fissi distanti anche chilometri dal fronte del fuoco, non sono nuove.

Fonti che, se fuori uso, limitano e rendono ulteriormente difficili gli interventi. "Quando non funzionano siamo proprio noi a segnalarne il disservizio e l'esigenza di ripristino. - spiega Paola - Questo è un problema di manutenzione ordinaria che il comune dovrebbe curare con il rapporto con l'ente gestore. Posso solamente ribadire che per noi sono fondamentali per l'approvvigionamento. E non sono finalizzati solo al nostro utilizzo ma anche alla protezione civile".

Mappiamo idranti fuori uso

Diverse le cause del disservizio degli idranti. Alcuni non sono proprio collegati alla rete idrica, altri sono stati addirittura asfaltati e ancora sono inutilizzabili perché vandalizzati e resi inutilizzabili con furti dei tappi in ottone.

Poi c'è la questione della manutenzione periodica. "Sono danni e problemi che ci portano ad un adattamento. Noi come vigili del fuoco conosciamo dove sono, in alcuni punti sono più diffusi in altri meno. Li mappiamo. Quando non funzionano siamo proprio noi a segnalarne il disservizio e l'esigenza di ripristino. Le nostre squadre sanno muoversi". Il comandante Paola però non vuole segnalare pubblicamente un'area specifica, lo fa nelle sedi che ritiene opportune, anche per non avvantaggiare chi appicca incendi. Come in guerra.

"Ciascun cittadino si deve sentire responsabile"

Altri aspetti fondamentali, secondo il capo dei vigili del fuoco di Roma, sono il tempo e la prevenzione: "Qualunque attività connessa alla propagazione all'incendio può avere una fortissima opera di prevenzione e solo così possiamo eliminare i rischi degli incendi che si sviluppano su vaste aree. È molto importante che le aree che possano essere soggetto a incendi, tipo terreni o campi, siano ben distanziati da case o automobili che possano alimentare ancora di più incendi"



"I terreni privati è fondamentale che vengano tenuti puliti. Ciascun cittadino si deve sentire responsabile, segnalare incendi e farlo per tempo. Soprattutto se vede una zona impervia. Così come è fondamentale lasciare gli accessi liberi ai soccorritori, oppure avere una via di fuga. Oppure, aspetto non da poco, parcheggiare vicino agli idranti. All'estero chi lo fa incorre in una grave sanzione, qui da noi è fin troppo tollerato".