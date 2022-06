Sabato di fuoco a Roma e Fiumicino: bruciano boschi e sterpaglie. Fiamme vicino l'aeroporto

Caldo e vento. Questo il mix che ha dato vita ad un sabato di fuoco a Roma e nella sua provincia. Centinaia gli interventi con i soccorritori a lavoro in diversi quadranti della Capitale e nei comuni limitrofi all'Urbe. Particolarmente complicata la situazione sul litorale nord. A Fiumicino e Maccarese sono infatti centinaia gli ettari di macchia, bosco e sterpaglie dove le fiamme hanno preso forza rapidamente.

A creare preoccupazione un vasto incendio che da via della Muratella si è allargato sino a via Campo Salino per poi estendersi a ridosso delle piste di atterraggio dell'aeroporto internazione Leonardo Da Vinci, tanto da richiedere l'intervento di due mezzi aeroportuali che hanno sparato acqua dalla pista verso l'esterno.

Incendi a Fiumicino e Maccarese

A comunicare la situazione degli incendi nell'area del comune della provincia romana il comandante della polizia locale Daniela Carola: "Un vasto incendio si è sviluppato questa mattina a Maccarese all'incrocio tra via della Muratella e via di Maccarese, dal lato della ferrovia. L'incendio ha interessato un campo di sterpaglie la cui proprietà è in fase di accertamento. Sul posto sono intervenute la polizia locale, la protezione civile di Fiumicino e i vigili del Fuoco allertati vista la violenza delle fiamme. I mezzi sono ancora sul posto, supportati da un canadair, per domare le fiamme che ancora divampano complice anche il vento".

Come spiegano i volontari della protezione civile Nuovo Domani, dopo l'allarme lanciato dalla sala operativa Adr dell'aeroporto, le fiamme hanno rischiato di interessare la pista numero 3 del Leonardo Da Vinci.

L'incendio di sterpaglie, grano, ortaggi, alberi e rovi - a causa del forte vento - rapidamente ha raggiunto via della Muratella dove per effetto del fumo molte famiglie delle case in zona sono usciti all'esterno e una famiglia pr precauzione è stata evacuata con richiesta del 118. A fuoco anche alberi e rovi."Le nostre squadre hanno lavorato intensamente per tutta la mattina e sono ancora sul posto insieme ai vigili del fuoco per fermare gli ultimi focolai e bonificare le area interessate dall'incendio, salvate dal fuoco due abitazioni civili".

Incendi a Roma sabato 18 giugno 2022

Litorale nord ma non solo, dalle ore 12:00 di sabato 18 giugno sono numerose le squadre dei vigili del fuoco, con l'ausilio delle autobotti e dei volontari della protezione civile impegnati per dei vasti incendi in via della Muratella e via Flaminia Nuova, dove la polizia locale di Roma Capitale ha predisposto delle chiusure stradali all'altezza di via Villa Claudia, dove hanno preso fuoco boschi e sterpaglie.

Fiamme a Piana del Sole

Copione identico anche a Piana del Sole, con le fiamme a ridosso della ferrovia e dell'autostrada A90 Roma-Civitavecchia. Richiesto anche l'intervento del Dos (Direttore Operazioni di Spegnimento). Paura per le abitazioni adiacenti alle aree interessate dagli incendi, nel momento in cui scriviamo non coinvolte dalle fiamme.

Incendio nella pineta di Castel Fusano

Sabato di incendi che in mattinata aveva interessato anche la zona della pineta di Castel Fusano, ad Ostia, con un incendio di sterpaglie visibile da chilometri poi domato dai soccorritori.