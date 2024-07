Roma brucia, tre maxi roghi. L'allerta dopo Casal Lumbroso: "Finestre chiuse e condizionatori spenti in 3 municipi"

Ancora una giornata di incendi a Roma. Tre i fonti di fuoco importanti. Il più serio a Casal Lumbroso. Dopo il maxi rogo che ieri è scoppiato e che ha interessato anche una fabbrica nella serata sono arrivati i primi effetti con la protezione civile che ha consigliato ai residenti di tre municipi di tenere le finestre chiuse e i condizionatori spenti.

Sul posto hanno lavorato per ore i vigili del fuoco, la protezione civile e la polizia locale attaccando le fiamme da via del Casale Lumbroso, nel tratto compreso tra via di Malagrotta e via Tullio Ascarelli, e altre strade adiacenti a quest'area. La fabbrica ha riportato ingenti danni, con una enorme quantità di fumo sprigionata.

Il bilancio

Il bilancio del rogo è ancora da definire. Secondo quanto appreso nell'incendio non risulterebbero al momento persone ferite. In via precauzionale alcune abitazioni sono state provvisoriamente evacuate e nessuna casa sarebbe stata coinvolta, come trapelato nei concitati momenti della lotto contro le fiamme.

La fabbrica di vernici coinvolta è andata semi distrutta. Le lingue di fuoco - partite dalle sterpaglie vicine - hanno distrutto anche legnami, rifiuti in plastica, ferro e altri scarti tra cui secchi con delle vernici appunto. È stato comunque un pomeriggio di paura per uno dei più vasti incendi di sterpaglie degli ultimi giorni.

Le precauzioni per tre municipi

Oggi le operazioni proseguiranno per spegnere gli ultimi roghi e bonificare l'area. A titolo precauzionale, la protezione civile raccomanda alla popolazione presente nel raggio di 3 chilometri dalla zona dell'incendio, ossia nei Municipi XII, XI e XIII) di "non sostare nei pressi dell'area interessata dall'incendio, mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti, non utilizzare al momento i condizionatori a presa d'aria esterna, limitare le attività all'aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico-ricreativa, vista la concomitanza con l'ondata di calore di livello rosso".

Le analisi di Arpa

Nella zona interessata è stato attivato il monitoraggio dell'aria da parte di Arpa Lazio, i cui risultati saranno pubblicati nel corso dei prossimi giorni. Siamo al lavoro per "verificare l'eventuale presenza in aria di sostanza chimiche inquinanti come idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e diossine. Gli esiti delle analisi saranno tempestivamente condivisi con l'autorità sanitaria e successivamente pubblicati sul sito dell'agenzia e diffusi attraverso i nostri canali social", ha spiegato Arpa.

Sul posto presente anche il presidente del XII municipio Elio Tomassetti: "Fin da subito le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile sono intervenute, insieme alle pattuglie della polizia locale per agevolare la viabilità. In caso di emergenza contattare il numero unico emergenze 112 o la sala operativa h24 della protezione civile di Roma capitale al numero verde 800 854 854".

Gli altri roghi

In concomitanza a questo grave incendio di sterpaglie ne è divampato un altro in viale Guido Carli a Tor Vergata. Questo incendio, boschivo, è stato notato dai vigilantes dell'università di Tor Vergata che hanno immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto la sala operativa dei vigili del fuoco di via Genova ha inviato diverse squadre. Sul luogo dell'incendio anche le volanti del commissariato Romanina e volontari di protezione civile con pickup e botti.

La zona era già bruciata giorni fa. Fiamme anche in via Ardeatina, al chilometro 18, dove sono stati distrutti un maneggio e un casolare. Nella notte, quindi, un terzo rogo. A bruciare la zona di via Luigi Candoni e via del Fosso della Magliana a Muratella. Sul posto gli agenti del XI Marconi della polizia locale, i vigili del fuoco e la protezione civile.

Le criticità

"Ancora una giornata di numerosi incendi che hanno coinvolto il territorio di Roma e provincia. La sala operativa dei vigili del fuoco ha ricevuto centinaia di chiamate e gli interventi delle squadre operative sono stati oltre cinquanta. Purtroppo, - denuncia dichiara Riccardo Ciofi della Fns cisl Roma capitale e Rieti - la situazione è complicatissima e le attività dei vigili del fuoco sono numerose ogni giorno anche per l'incuria del verde e dei terreni e per la mancata manutenzione delle aree boscate. Le alte temperature di questa stagione non fanno presagire nulla di positivo ed è necessario intervenire sia per potenziare i presidi anche temporanei sul territorio con conseguente aumento del personale sul comando e provincia perché a oggi si devono continuamente sospendere altri mezzi per costituire squadre e autobotti per portare acqua negli incendi".