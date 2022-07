Roma brucia ancora, l'ombra del "terrorismo ecologico". La procura valuta ogni ipotesi

“Roma è evidentemente sotto attacco”: a un mese e mezzo dall’inizio di una sequenza di roghi che hanno messo la città a ferro e fuoco, e all’indomani dal devastante incendio di Centocelle, che ha coinvolto anche l’area degli autodemolitori della Togliatti, è la politica in primis a puntare il dito contro quello che per molti è un disegno criminale con un obiettivo preciso. A cercare di dare risposte concrete sarà la procura, che al momento “non esclude nulla”, ma neppure si sbilancia sul tema di una possibile “mafia dei rifiuti”.

Tra i primi a parlare di “terrorismo ecologico” c’è stato Roberto Morassut, vicepresidente del gruppo Pd alla Camera ed ex assessore all’urbanistica di Roma, che già sabato, mentre la gigantesca nube nera provocata dall’incendio incombeva su gran parte della Capitale, sottolineava che “spetta alla magistratura accettare le cause dei gravi incendi, di natura diversa, che stanno tempestando l’estate e la periferia di Roma. Ma certo la politica non può restare alla finestra e non possiamo non domandarci se non via sia una regia e l’azione di reti criminali”.

Morassut si è chiesto quindi “se non vi sia una azione di ‘terrorismo ecologico’ finalizzata a contrastare la possibilità di ricondurre la politica dei rifiuti in un alveo pubblico e trasparente, creando un clima di insicurezza e di paura propria dopo l’annuncio di nuove iniziative”.

La giunta fa quadrato intorno a Gualtieri: "È il momento dell'unità"

Un punto di vista condiviso anche da Eugenio Patané, assessore alla Mobilità della giunta Gualtieri: “Roma è evidentemente sotto attacco a causa di una sequela inquietante di incendi che si sono sviluppati in diverse zone della città nei giorni scorsi - è stato il commento - Di fronte a una preoccupante escalation di roghi, le cui cause sono ancora tutte da accertare, e tra le quali quella dolosa risulta tutt'altro che infondata, è il caso di stigmatizzare lo sciacallaggio politico, mettere da parte le polemiche e di condividere l’appello del sindaco Roberto Gualtieri all’unità, dei cittadini e delle istituzioni, per aiutare e supportare le romane e i romani in difficoltà, soprattutto le persone più fragili”.

Gli fa eco l’assessore al Turismo, Grandi Eventi, Sport e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato: “È la quarta volta che si verificano tali eventi nel giro di nemmeno un mese, e a questo punto non sembra affatto frutto del caso. La sola ipotesi che il fuoco possa avere origini dolose getta ombre inquietanti sugli interessi oscuri che minano l’azione del sindaco Gualtieri e della Giunta impegnata a dotare la nostra città del termovalorizzatore e di una efficiente politica di gestione dei rifiuti. Sono certo che le indagini degli inquirenti non tralasceranno alcun dettaglio. Nel frattempo, andremo avanti con determinazione, senza farci intimidire, sulla strada della modernizzazione e del rilancio di Roma”. Un invito all’unità rilanciato anche dall’assessora all’Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, Sabrina Alfonsi, e al collega alla Cultura, Miguel Gotor, che hanno appoggiato le dichiarazioni rilasciate dal sindaco Gualtieri.

La procura invita alla prudenza: "Troppo preso ipotizzare movimenti mafiosi"

È proprio Gualtieri, però, a invocare prudenza nel parlare di “mafia dei rifiuti” (“Non non sappiamo ancora se siano episodi di origine criminale o solo colposa”, ha detto), facendo eco alla procura. D’altronde proprio con il procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi e l’aggiunto Michele Prestipino il sindaco ha avuto una lunga riunione sabato, un incontro cui ha partecipato anche la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. I magistrati capitolini, che nell’ultimo mese hanno aperto ben 4 fascicoli sui maxi roghi che hanno incendiato la città, non escludono alcuna pista e hanno avviato le indagini sulla base delle informative trasmesse dalle forze dell'ordine. È però “troppo presto per ipotizzare moventi mafiosi”, hanno fatto trapelare.

Eppure. Ciò che è accaduto da metà giugno giugno a oggi appare, da molti punti di vista, una sequenza: il 15 giugno il rogo negli impianti di Malagrotta, il 27 giugno quello di Casalotti, con le fiamme che hanno coinvolto diverse bombole del gas, il 4 luglio quello divampato nel parco del Pineto, zona Pineta Sacchetti. E sabato 9 luglio Centocelle, dove le fiamme dal parco sono arrivate anche agli “sfasci”. Intervalli sempre più brevi tra un episodio e l’altro, quattro zone nella morsa delle fiamme e una città soffocata dal fumo e dalle temperature torride, che fa anche i conti con l’emergenza rifiuti.