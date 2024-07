Roma circondata dagli incendi: fiamme minacciano impianto fotovoltaico

Raffica di incendi intorno a Roma. Due vasti focolai sono divampati nel primo pomeriggio di venerdì a Lanuvio e Ariccia, nella zona dei Castelli Romani. Alta la colonna di fumo, con le fiamme che hanno lambito diverse abitazioni della zona a ridosso di un impianto fotovoltaico.

Incendio a Lanuvio

Nel comune di Lanuvio l'incendio ha interessato sterpaglie e macchia mediterranea. Divampato in via Nettunense si è poi propagato in via Piastrarella raggiungendo l'area di Campoleone. Le fiamme hanno interessato campi agricoli, bruciando diversi alberi da frutta e hanno poi raggiunto un terreno di proprietà della società nazionale Terna, interessato a impianti fotovoltaici. L'intervento dei soccorritori ha limitato gravi danni agli impianti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i volontari delle associazioni di protezione civile del territorio.

Incendio a Marino

Sempre ai Castelli Romani, nelle stesse ore, i soccorsi sono intervenuti per un altro importante incendio di sterpaglie in via Appia Nuova 168, a Marino. Sul posto protezione civile e pompieri a lavoro per impedire che le fiamme possano raggiungere le case della zona.