Incendio a Roma nord, in fiamme sterpaglie e rifiuti. Rogo anche ai Castelli

Anche Ferragosto è stata una giornata all'insegna dei roghi a Roma e in provincia. In città le fiamme sono scoppiate in via dell'Arrone, via Valle di Perna e soprattutto nella zona dell'area del Ponte Salario vicino gli insediamenti abusivi.

A bruciare sterpaglie, numerosi rifiuti e il bosco. Numerose sono state le squadre della protezione civile e dei vigili del fuoco che sono dovute intervenire intorno alle 19 circa. La zona di Conca d'Oro e di Prati Fiscali è stata invasa dal fumo e dall'odore acre per ore.

Incendio a Castel Gandolfo

Incendi anche in provincia. Intorno alle 15, ancora un rogo sul costone del lago di Castel Gandolfo: ignoti avrebbero acceso con degli inneschi la zona boschiva lacustre della Culla del Lago. Sul posto la protezione civile alcune squadre dei vigili del fuoco, a lavorare per due ore.

Incendio a Guidonia

Nella notte tra il 14 e il 15 agosto, invece, per tre ore la protezione civile e i vigili del fuoco hanno lavorato in via Delle Genziane nel comune di Guidonia. L'incendio di sterpaglie ha lambito una abitazione. Le fiamme sono state estinte alle 4 del mattino.