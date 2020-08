Sabato di incendi: residenti evacuati a Roma est. Un rogo chiude stazione della metro C

Non solo l'incendio in via del Foro Italico. Quella di ieri, sabato otto agosto, è stata per la Capitale una giornata all'insegna del fuoco e della paura. Chiedere, per informazioni, ad alcuni residenti della zona di Colle degli Abeti allontanati, per precauzione dalle proprie abitazioni perché le fiamme, partite ieri pomeriggio da un terreno di sterpaglie, sono arrivate a lambire i loro palazzi. Impressionanti le immagini girate con il drone e fornite a RomaToday da un residente, con il fumo a coprire l'intera vallata. L'incendio è stato domato grazie all'intervento di vigili del fuoco e volontari della protezione civile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Roma est non è stato ieri l'unico incendio. A Torrenova, come informa RomaMobilità, un incendio nei pressi della stazione della metro C, ha costretto Atac alle 17 ad inibire la fermata dei treni. La situazione è tornata alla normalità dopo due ore.

Metro C: Stazione Torrenova chiusa per incendio in zona circostante la stazione; i treni transitano senza fermarsi. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video. August 8, 2020

Paura anche a Pomezia dove si è temuto per le sorti di una donna, inizialmente dispersa in un bosco in via delle Monachelle. Qui, dalle 14, è divampato un incendio. Per fortuna la donna è stata ritrovata quasi subito. Per domare le fiamme è stato necessario l'invio di due autobotti dei vigili del fuoco, nonché la chiusura delle strade adiacenti con inevitabili disagi per i residenti.