A Roma 60 incendi in un giorno: le fiamme minacciano una scuola e un benzinaio

L'estate non è neanche iniziata, ma a Roma e provincia è già emergenza incendi. Negli ultimi giorni il numero di roghi quotidiani è salito. Una media di 70 interventi ogni 24 ore e la giornata di ieri non ha fatto eccezione. A Roma, stando al report dei vigili del fuoco, sono stati spenti sessanta fronti di fuoco sul territorio della Capitale e della provincia.

Incendi che hanno riguardato soprattutto sterpaglie boschi e colture. "La situazione, causata dalla mancanza di piogge e alimentata dal vento, favorisce gli incendi di sterpi e vegetazione secca", spiegano da via Genova. In alcuni casi le fiamme sono arrivate vicino le abitazioni come a Porta di Roma. In via Elsa De Giorgi la situazione più delicata con le fiamme che hanno minacciato nel pomeriggio, anche una scuola e un benzinaio. Si tratta del quinto incendio in 2 giorni in questo quadrante.

Sul posto, oltre i vigili del fuoco, anche i volontari della protezione civile, polizia e carabinieri. Nessuno è rimasto ferito o intossicato, ma la paura c'è stata. Nel corso della giornata ci sono stati altri incendi di sterpaglie e terreni incolti nel quadrante est della Capitale, ma anche a Montelibretti, Torrimpietra e Rocca Priora. È ormai da fine maggio che l'allerta incendi è iniziata in città.