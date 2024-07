Serie di incendi, oltre 40 roghi tra Roma e provincia in un giorno

Roma continua a bruciare. Gli incendi sono ormai all'ordine del giorno, sia in città che nella provincia. Stando a quanto emerso dal report dei vigili del fuoco, nella giornata di ieri sono stati oltre 40 gli incendi di boschi e sterpaglie divampati.

Dalle 14.30 tre squadre dei vigili del fuoco e due autobotti sono state impegnate in via Sommatino alla Borghesiana per incendio di sterpaglie. Sterpaglie in fiamme anche al km 18,800 di via Ardeatina, dove intorno alle 16.30 si è sviluppato un incendio tra via di Porta Medaglia e via di Valle Caia. Per spegnere i roghi, in questo caso, c'è voluto l'intervento anche dell'elicottero drago.

Intanto a Casal Lumbroso sono state ultimate le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza di alcuni capannoni bruciati nel pomeriggio di mercoledì nel maxi rogo a causa del quale sono state evacuate villette e palazzine nella zona di Massimina, fra Raccordo anulare e Malagrotta. Arpa ha iniziato le analisi dell'aria.

Altre squadre stanno operando a Sant'Angelo Romano in Via di Montardone per un vasto incendio di vegetazione. Pompieri ancora al lavoro, pure oggi, anche per il rogo divampato giovedì mattina nel comune di Poli.

Un lavoro extra per i pompieri sempre più in sofferenza e che già si devono occupare dell'ordinario, come successo ieri in via del Corso: "Sono tantissimi i roghi da un estremo all'altro della provincia, con il personale che è sottoposto a turni di lavoro molto pesanti e a straordinari per coprire le squadre boschive nel giorno di riposo. Per il comando di Roma non sono previsti incrementi di organico, anche in vista del Giubileo, e le squadre boschive di vigili del fuoco finanziate dalla Regione Lazio sono ricoperte dal personale dei pompieri che deve lavorare anche nel giorno libero, a straordinario", denuncia Luca Antonazzo, segretario provinciale del sindacato Conapo.