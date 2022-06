Roma brucia: oltre 120 incendi in un giorno

Oltre cento incendi in un solo giorno a Roma: nella giornata di sabato i vigili del fuoco e la protezione civile sono intervenuti su tutto il territorio cittadino per spegnere e contenere roghi che in alcuni casi si sono pericolosamente avvicinati alle case, alimentati dall’afa, dalla siccità e dalla vegetazione secca. E la preoccupazione aumenta per domenica, giornata da bollino rosso per caldo.

La sala operativa dei vigili del fuoco ha gestito in una manciata di ore circa 120 interventi, la maggior parte per incendi di sterpaglie o piccoli boschi. Le zone più critiche Ardeatina, Laurentina e Tivoli, nel tratto soprastante la galleria Appia, dove le fiamme hanno impegnato per ore i mezzi di soccorso.

In via di Casal Boccone, zona Parco Talenti, le fiamme sono arrivate molto vicine alle case spaventando i residenti, ma pompieri e volontari di protezione civile sono riusciti a contenere il fronte. Un altro rogo che ha preoccupato per la sua vicinanza alle case è divampato a Rocca di Papa, in via Frascati, al confine con Grottaferrata.

Nessuno è rimasto ferito né intossicato, e non ci sono stati danni ad abitazioni o ricoveri per animali. Nelle zone interessate dagli incendi, però, l’aria è diventata rapidamente irrespirabile per il fumo, e i timori salgono alla luce delle previsioni per le prossime ore: allerta di livello tre per caldo.

Lo scorso anno la sindaca Raggi aveva firmato proprio il 4 giugno l’ordinanza anti-incendi, disponendo sino al 30 settembre una serie di divieti finalizzati proprio a prevenire roghi sia nelle zone boschive e nelle aree verdi della città. Il sindaco Gualtieri non ha invece ancora firmato alcun provvedimento, ma la "stagione degli incendi", anche alla luce di un maggio e un inizio giugno in cui le temperature sarebbero più adatte al mese di agosto, sembra ormai essere iniziata.