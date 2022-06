Incendi a Roma, 50 roghi in città e in provincia nelle ultime 24 ore

L'estate non è neanche iniziata, ma a Roma e provincia è già emergenza incendi. Nelle ultime 24 ore, sono stati 50 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco sul territorio della Capitale e della provincia per incendi di sterpaglie boschi e colture. "La situazione, causata dalla mancanza di piogge e alimentata dal vento, favorisce gli incendi di sterpi e vegetazione secca", spiegano da via Genova.

In alcuni casi le fiamme sono arrivate vicino le abitazioni come a Mentana in Via delle Vasche e a Roma vicino la stazione ferroviaria Prenestina. Le aree devastate dalle fiamme sono state in provincia a Gallicano nel Lazio, Tivoli, Mentana, Anzio e nella Capitale a largo Levanna, via del Frantoio, via Sepino, via Filetto e Ponte Marconi.

Un allarme già riscontrato lo scorso 30 maggio, con una serie di roghi a Roma, che hanno impegnato i pompieri e i volontari della protezione civile in sei grandi fronti di fuoco in zone diverse, dall'Aurelio a Castelverde, passando per Ostia.