A Roma è iniziata la stagione degli incendi

Con il caldo e le folate di vento che nel pomeriggio prendono vita, a Roma è già iniziata la stagione degli incendi. Ancora prima dell'avvio della campagna anti incendi della protezione civile per l'estate 2022. Solamente nelle ultime 24 ore si sono aperti sei fronti di fuoco in zone diverse di Roma, dall'Aurelio a Castelverde, passando per Ostia.

Lunedì è stato un giorno impegnativo per i vigili del fuoco, i carabinieri del nucleo forestale e i volontari dei gruppi della protezione civile che per ore hanno combattuto contro un importante rogo scoppiato nella pineta di Castel Fusano, dove già domenica si era verificato un incendio. A dare manforte ai soccorsi via terra, anche un elicottero e un canadair con il vento dal mare che ha reso difficili le operazioni che hanno coinvolto il polmone verde di Ostia.

Tra l'ora di pranzo e il pomeriggio, poi, altri roghi. All'Aurelio, in zona di Villa Troili, alla Pisana e a Castelverde, nell'area di Sant'Alessandro. A lavorare per ore, vigili del fuoco e volontari della protezione civile, tra gli altri, quelli dei gruppi Caer e Giannino Caria. Proprio nella zona di Villa Troili una palazzina in via degli Antamoro è stata evacuata in via precauzionale, dopo l'allarme dato dai carabinieri di Bravetta. Le fiamme, a causa del vento, si erano propagate nei terreni circostanti arrivando a bruciare una superficie di otto ettari. Per domare il rogo i vigili del fuoco hanno impiegato anche un elicottero. La viabilità su via di villa Troili è stata bloccata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alle 17 circa, invece, un incendio sterpaglie si è sviluppato poco in via dello Scalo Prenestino altezza civico 15, in un'area delle ferrovie RFI. In questo caso il fumo si è propagato sule strade adiacenti. Sul posto anche le pattuglie della polizia locale del IV Gruppo Tiburtino, impegnate nei servizi idi viabilità e messa in sicurezza della zona, fornendo ausilio ai pompieri. Al fine di agevolare il traffico in tutto il quadrante, dalla zona di San Giovanni a quella circostante la via Prenestina, sono state impiegate numerose pattuglie della polizia locale dei gruppi I Trevi, VII Appio, V Prenestino.