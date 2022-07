Incendio in un camping a Castel Fusano: fumo visibile da chilometri di distanza

La colonna di fumo nera si è sprigionata nel cielo in pochi minuti ricoprendo l'area della pineta di Castel Fusano. Roma continua a bruciare, ed anche il litorale ne fa le spese. L'incendio è divampato intorno alle 17:00 in un ex camping dismesso che si trova fra via di Castel Fusano e via dei Pescatori con le fiamme che, alimentate dal vento, hanno poi interessato terreni incolti e macchia boschiva prendendo forza rapidamente. Le fiamme hanno poi distrutto una roulotte abbandonata ed alcuni bungalow all'interno del campeggio.

Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno cominciato le operazioni di spegnimento del rogo. Sul posto anche i poliziotti del distretto Lido di polizia e gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale ed i carabinieri forestali di Roma che indagano sull'accaduto. Al momento non risulterebbero persone ferite o intossicate. I caschi bianchi hanno poi chiuso viale della Villa di Plinio, altezza via Cristoforo Colombo, per agevolare l'intervento dei soccorritori.

Incendi a Roma 22 luglio 2022

Incendi sul litorale lidense ma non solo, sono diversi gli interventi dei pompieri e dei volontari della protezione civile alle prese con roghi di sterpaglie e macchia boschiva in questo rovente venerdì di fine luglio. Come all'altezza del civico 2090 di via Laurentina, in via della Magliana 1173 e poco distante dal campo rom di via di Salone.

Cento incendi nella notte

Venerdì di fuoco che segue un'altra giornata di super lavoro per pompieri e protezione civile, impegnati stanotte - dalle 20:00 alle 8:00 - in decine di richieste di soccorso con 100 interventi fra Roma e la sua provincia.