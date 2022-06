Da Pisana a Conca d'Oro, la lunga scia di incendi che ha colpito Roma in poche ore

I piccoli focolai hanno tenuto impegnato vigili del fuoco e gruppi della protezione civile fino a tarda notte. Fiammelle che hanno bruciato per ore, dalle 12 e almeno fino alle 21. I fronti di fuoco più impegnativi a Roma, sono stati in zona Pisana e a Conca d'Oro, con le lingue di fuoco e il fumo nero che hanno minacciato le abitazioni. Complessivamente, nella sola giornata di mercoledì, sono stati 50 gli interventi effettuati nella Capitale e provincia per incendi di sterpaglie e boschi.

A Roma sud ovest, nella zona tra Pisana e Bravetta, le fiamme sono partite da un rogo di sterpaglie all'altezza di via dei Castelbarco. In pochi minuti l'incendio si è ingigantito fino a sollevare in aria una nube di fumo visibile a chilometri di distanza. I vigili del fuoco e i volontari del gruppo Giannino Caria della protezione civile sono intervenuti e sono rimasti impegnati tutto il pomeriggio. Ad aiutarli anche due elicotteri, mentre i residenti impauriti hanno usato pompe e secchi domestici per bagnare i loro terrazzi e giardini.

Il vento ha contribuito a propagare le fiamme anche verso i quartieri Aurelio e Bravetta. In via degli Scaligeri i residenti di alcune abitazioni sono stati evacuati. Paura anche in via degli Amodei, dove i carabinieri della compagnia Trastevere hanno evacuato un'intera palazzina dove erano presenti 20 persone. Alla fine i vigili del fuoco e i volontari hanno circoscritto il maxi incendio.

L'altro maxi incendio, intorno alle 18:30, vicino al parco delle Valli. Diverse le testimonianze sui gruppi facebook di quartiere. Anche in questo caso una colonna di fumo si è alzata sopra il quartiere di Conca d'Oro, a due passi dalla tangenziale. In fiamme la "zona degli orti" dove passa la ciclabile. Le fiamme sono state domate in serata.

Non solo Roma però. A bruciare anche boschi e area verdi a Marino, Lanuvio e Artena. A Civitavecchia, in via Andrea Moneta, nel tardo pomeriggio sono state evacuate delle abitazioni a causa del denso fumo causato da un incendio nel bosco che ha lambito anche la A12. Nel comune di Nettuno in via Rocca Giovine 11, tre squadre e un’autobotte con l’ausilio di un elicottero sono intervenute per domare un incendio di sterpaglie adiacenti le abitazioni. Un residente della zona ha innescato il rogo mentre bruciava alcuni rami secchi. Le fiamme hanno distrutto un caseggiato.