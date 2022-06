Roma brucia, quaranta roghi in città e in provincia nelle ultime 24 ore

L'allarme incendi a Roma e in provincia non sembra cessare. Il caldo, le folate di vento e la scarsa manutenzione boschiva, sono una aggravante. Un innesco naturale che sta causando grattacapi a vigili del fuoco e volontari della protezione civile impegnati attivamente sul territorio. Nella sola giornata di martedì, sono stati 40 gli interventi per incendi.

A bruciare, spiegano i pompieri, sterpaglie, boschi e colture. Due i fronti più caldi. A Lanuvio, in via Casal Marini, i vigili del fuoco hanno dovuto chiamare in causa l'elicottero Drago e il personale del dos per spegnere un incendio in un'area verde.

Intorno alle 21, invece, un incendio è scoppiato nel comune di Fiano Romano. A prendere fuoco sterpaglie e vegetazione sotto la diramazione Salaria del raccordino Passo Corese - Capena. La chiamata al numero unico di emergenza è arrivata intorno alle 20:55 da un ragazzo residente nel reatino, che ritornando da lavoro ha notato del fumo intenso da via San Sebastiano. Seguendo il fumo è riuscito a trovare il posto esatto e a dare l'allarme. In pochi minuti è giunta la prima partenza del distaccamento dei vigili del fuoco di Montelibretti. Intorno alle ore 21:30 l'incendio è stato spento e bonificato.