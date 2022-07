Incendio a Roma: fiamme minacciano distributore di carburante

Incendio di vaste dimensioni nel quadrante nord est della Capitale. Le fiamme sono divampate in via di Tor Cervara, nel IV municipio Tiburtino e stanno lambendo pericolosamente un distributore di carburante ed alcuni tralicci dell'alta tensione. Fiamme che hanno interessato anche un casolare dove si trovavano due senza fissa dimora, evacuati dalla struttura e messi in sicurezza. Sul posto i carabinieri della stazione Roma Tor Sapienza, i carabinieri forestali, i vigili del fuoco ed i volontari della protezione civile e la polizia locale di Roma Capitale, che ha chiuso un tratto di strada all'altezza di via Eneide.

Incendio via della Pisana

Roma nord est ma non solo, un altro importante incendio è divampato - sempre nel pomeriggio di oggi 20 luglio - in via della Pisana 600, nella zona Tenuta dei Massimi. Un vasto rogo che ha richiesto l'intervento dei mezzi aerei della regione Lazio, oltre a pompieri, protezione civile e carabinieri della stazione Roma Bravetta.

Incendi a Roma 20 luglio 2022

Sempre a Roma altri incendi - che hanno interessato terreni incolti, fogliame e sterpaglie - sono divampati in via Tiburtina, zona Santa Maria del Soccorso, via di Boccea e via Chivasso, nella zona de La Storta a Roma nord. Fiamme anche in via Anagnina, all'altezza di via della Stazione di Ciampino.

Incendio a Cave

Capitale ma non solo, dalle 14:30 un altro importante incendio è infatti scoppiato nel comune di Cave, in località Valle del Rio, in provincia di Roma. Sul posto per avere ragione delle fiamme i vigili del fuoco di Palestrina con ausilio di tre elicotteri ed un Canadair. Sul posto carabinieri forestali di Palestrina che procedono, i militari Stazione di Cave e San Vito Romano. A scopo precauzionale è stata evacuata un'abitazione in via Santa Ripa, parzialmente danneggiata e resa inagibile, occupata da una famiglia di 3 persone che saranno ospitate presso un agriturismo locale a cura amministrazione comunale Cave.