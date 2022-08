Roma brucia ancora, 35 roghi in 24 ore. Incendio lambisce una scuola

Roma continua a bruciare. La morsa degli incendi non cala. Nella giornata di martedì si sono registrati 35 incendi che hanno coinvolto vegetazione ed aree boschive. Di rilievo quello nel quadrante periferico a nord della città, in zona La Storta, tra via Dogliani e via Castellamonte, in cui è stato presente il Dos (direttore delle operazioni di spegnimento) dei vigili del fuoco, per coordinare le operazioni di spegnimento.

Fiamme anche sono iniziate dalla mattina, in via Giulio Pasquati nel quartiere Vigne Nuove. Qui le lingue di fuoco si sono spinte fin all'ingresso di una scuola. Il secondo fronte del fuoco invece si è diretto verso il benzinaio di zona, che si trova sul viadotto dei Presidenti. Pompieri e volontari della protezione civile hanno spento l'incendio in tempo.

Alle ore 17:45, invece, la polizia locale del 14° gruppo ha dovuto chiudere il tratto di via Trionfale di fronte all'ospedale San Filippo Neri per un incendio di sterpaglie che ha reso pericolose alcune alberature, che i vigili del fuoco hanno abbattuto. Le fiamme e l'odore acre del fumo hanno preoccupato molti residenti di Roma Nord. Alle ore 19 erano sul posto 2 o 3 macchine di vigili urbani, i vigili del fuoco e la protezione civile che hanno domato anche questo incendio.