Roma e la provincia bruciano, un'altra giornata di fuoco. Bloccato piromane della Pisana

Roma continua bruciare. Domenica, come spesso è accaduto anche nelle settimane precedenti, è stata una giornata di inferno. Diversi gli incendi scoppiati in città e in provincia. Almeno sei i roghi nella capitale nelle ultime ore. Il più impegnativo in zona Pisana all'interno della Tenuta dei Massimi, con l'allarme scattato all'altezza del civico 435 di via della Pisana.

A bruciare sterpaglie e area boschiva. Il rogo ha costretto i vigili del fuoco a chiedere il supporto anche di un canadair, un elicottero e di squadre della protezione civile. Stando a quanto trapelato per questo incendio è stata fermata una persona trovata nelle vicinanze delle fiamme e sospettata di essere il piromane della Pisana. La sua posizione è al vaglio.

La polizia non ha ancora fornito i dettagli sulla questione. Fiamme anche in zona Seprentara all'interno del Parco di Largo Labia. Le fiamme nel giro di poco tempo si sono spinte fino all'adiacente viadotto dei Presidenti. Incendio anche sul lungomare Lutazio Catulo a Ostia. Le fiamme sono divampate in un'area a pochi metri dalla pineta di Castel Fusano che non è stata interessata dal rogo. Un rogo doloso ha distrutto invece il giardino sensoriale a Torre Maura.

Nella zona sud di Roma, invece, un incendio è scoppiato all'altezza del chilometro 15,800 della via Pontina. Per permettere le operazioni di spegnimento la strada è stata deviata per un'ora, nel pomeriggio di domenica, all'altezza svincolo di Tor de' Cenci e Spinaceto Sud. Fiamme anche in provincia. Poco dopo le 17, sull'A1 in direzione nord a Colleferro, si sono registrati fino a 8 chilometri di coda in direzione Roma per un incendio divampato nelle aree adiacenti la carreggiata autostradale, nel tratto compreso tra Colleferro ed Anagni che ha comportato il blocco del traffico, in entrambe le direzioni, per consentire le operazioni di spegnimento.