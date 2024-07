Roma brucia, serie di incendi in città e strade chiuse per il troppo fumo

Roma brucia e gli incendi sono sempre più quotidiani. Nella giornata di ieri, martedì 16 luglio, sono stati diversi i roghi importanti che hanno impegnato i vigili del fuoco e la protezione civile. A Boccea le fiamme hanno bruciato ettari di sterpaglie, ma quello è stato solo il preludio di quanto accaduto nel tardo pomeriggio.

Sulla Pontina un'auto ha preso fuoco e le lingue di fuoco hanno colpito una vasta area. A bruciare una zona all'altezza della Pontina Vecchia, in prossimità dell'uscita per via Nazareno Strampelli. Enormi disagi alla viabilità, con la strada che è stata chiusa alle 18.30 mettendo in difficoltà tutti gli automobilisti che la percorrevano.

Sul posto la protezione civile e i pompieri che hanno lavorato per tre ore. Situazione simile anche nella zona di San Basilio, con un fronte di fuoco che ha minacciato e coinvolto le aree di via Mondolfo e via Scorticabove.

Il rogo è divampato nei pressi dell'uscita 13. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia e la protezione civile. Per liberare il raccordo sono state fatte transitare delle auto anche contromano, facendole passare per l'uscita 12, quella della Centrale del Latte, direzione Casal Monastero e Sant'Alessandro. Il traffico è stato anche dirottato verso Torraccia e, soprattutto, San Basilio, con conseguente congestione delle strade.