Incendio a Roma: fiamme davanti al campo rom, chiusa la Pontina

Incendio e fumo a Roma sud, sulla via Pontina. Un importante rogo che ha determinato la chiusura di un tratto di strada in direzione della Capitale. Le fiamme sono divampate alle 11:00 all'altezza del campo rom di Castel Romano. Sulla strada statale 148 sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e due autobotti con l'ausilio di altrettanti moduli anticendio per un vasto incendio di sterpaglie. A coordinare le operazioni anche il Dos (Direzione operazioni di spegnimento) per salvaguardare la vegetazione circostante.

Un incendio importante che ha richiesto la chiusura di un tratto di via Pontina all'altezza dello svincolo per Trigoria. Sul posto gli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale. Pesanti le ripercussioni con traffico bloccato all'altezza di via di Trigoria, ia della Muratella e la via Portuense.

Incendio a Villa Borghese

Caldo sabato di luglio ad alto rischio incendi, con previsioni che indicano alte temperature sulla città di Roma. Un altro incendio si è infatti sviluppato - sempre sabato mattina - nella zona di Villa Borghese. Anche qui sterpaglie in fiamme.