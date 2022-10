"Un rogo ogni fine settimana": al Villaggio Olimpico è allarme piromane

Preoccupati, quasi terrorizzati. A tal punto da voler restare anonimi. Cresce l'apprensione fra gli abitanti del Villaggio Olimpico per la presenza di un piromane che incendia i bidoncini per la raccolta porta a porta dei rifiuti. Due i casi accertati nelle ultime due settimane, tutti nello stesso quartiere con le fiamme che oltre a distruggere i cassonetti per la spazzatura hanno arrecato danni ad auto, scooter e negozi.

La preoccupazione dei residenti

"La prima volta è stata a settembre di un anno fa - spiega a RomaToday una residente -, qualcuno diede fuoco ai bidoncini e le fiamme coinvolsero anche una palazzina in via Svizzera e la centralina internet. Non capiamo perché i bidoni vengono lasciati sotto le case invece che riportarli in strada come veniva fatto prima, lontani dalle macchine e dagli scooter ma soprattutto dalle case".

Anche un'altra abitante del Villaggio Olimpico, zona via Olanda, è molto preoccupata: "Non sappiamo se sia una persona disturbata, un piromane oppure qualche balordo - dice - perché qui di gente ne gira parecchia. Da settembre ad oggi quasi ogni fine settimana c'è un rogo, non solo i bidoncini del porta a porta perché c'è andato di mezzo anche un negozio con danni non indifferenti".

Allarme sicurezza al Villaggio Olimpico

Un allarme sicurezza, come sottolineato dal consigliere della Lega del II municipio Francesco De Salazar: "La sicurezza per i residenti del Villaggio Olimpico ancora una volta è messa a dura prova. Si aggirano piromani di notte che incendiano bidoncini, motorini e attività commerciali sotto i pilotis. Il tutto all'interno di un territorio già colpito dalla presenza di rom e dalla prostituzione notturna di viados che arrecano degrado e disagi alla cittadinanza. Il sindaco e la presidente del municipio II non possono fare finta di nulla e devono intervenire con estrema urgenza per fronteggiare queste croniche problematiche garantendo ai cittadini di vivere in modo sicuro i propri spazi".

L'ultimo incendio

Ultimo incendio la notte fra sabato e domenica quando il piromane è entrato in azione poco dopo l'1:00. Nel mirino dell'incendiario alcuni bidoncini che si trovano sotto i portici delle palazzine di viale Unione Sovietica. Le fiamme hanno poi preso forza rapidamente distruggendo uno scooter e danneggiando la serranda di un esercizio commerciale del quartiere del II municipio.

Bidoncini in fiamme in via Portogallo

L'incendio è divampato a distanza di poco più di una settimana da un precedente rogo, appiccato la notte del 21 ottobre scorso in via Portogallo. Anche in questo caso nel mirino del piromane sono finiti i contenitori per la raccolta della spazzatura con le fiamme che hanno danneggiato lievemente il fanale posteriore di una Citroen lasciata in sosta sulla strada.

Le indagini

Incendi simili per modalità che farebbero pensare ad un piromane. Acquisiti i primi elementi investigativi sui roghi indagano gli agenti del commissariato Villa Glori di polizia.