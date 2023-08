Incendi a Roma, bruciano ettari di sterpaglie. Fiamme alte dal parco del Pineto

Come venerdì, anche sabato è stata una giornata di incendi a Roma. Dal Quarticciolo alla zona della Pineta Sacchetti, passando per Guidonia. Tre roghi che hanno impegnato vigili del fuoco e protezione civile. Il primo in ordine di tempo in via Prenestina, all'altezza dell'incrocio con viale Franco Angeli, davanti al civico 69.

Un incendio di sterpaglia a ridosso di abitazioni è stato fermato con tre squadre della protezione civile e la 10A dei vigili del fuoco. Il forte vento ha propagato rapidamente le fiamme sugli alti rovi presenti, avvicinandosi pericolosamente a una struttura sportiva. Fortunatamente nessun danno a cose o persone.

Incendi a Guidonia e al parco del Pineto

La sala operativa del comando di Roma alle 16.00 circa ha inviato a Guidonia Montecelio in via Valle Pantana tre squadre dei pompieri per un incendio di sterpaglie che ha coinvolto un capannone di oltre 400 metri quadri dove all'interno si trovavano una grande quantità di parti di ricambio usate per autovetture. L’immediato arrivo del personale ha permesso di circoscrivere l’incendio evitando che tutta la struttura venisse coinvolta. Non ci sono stati feriti. Sul posto la polizia di stato e la polizia urbana.

Situazione simile al parco del Pineto. Qui le fiamme sono scoppiate intorno alle 19, ma il loro piccolo la hanno avuto due ore più tardi. Anche in questo caso il vento l'ha fatta da padrone. Le lingue di fuoco hanno mangiato alberi, con le fiamme visibili in diverse zone della Balduina.