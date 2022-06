I piromani di Palidoro si emulano, altri 4 incendi innescati e domati da proprietari dei campi

Il rischio adesso è l'emulazione seriale. A Palidoro è stato pizzicato un altro piromane, il secondo in poco tempo. Questa volta a finire nei guai un uomo di 30 anni che è stato individuato e denunciato per il reato di incendio continuato, identificato dai carabinieri della stazione di Passoscuro.

L'uomo, secondo quanto ricostruito, è gravemente indiziato di essere l'autore di 4 principi di incendio che hanno colpito sterpaglie e macchia mediterranea vicino proprietà private, per svariate centinaia di metri quadrati. Tutti roghi domati da proprietari dei fondi prontamente intervenuti, nei giorni scorsi, in un'area in via San Carlo a Palidoro.

Solamente lo scorso 9 giugno, sempre a Palidoro, era stato fermato un altro piromane che usava diavolina e benzina per dare fuoco alle sterpaglie. In quel caso l'uomo - 43 anni - senza neppure scendere dalla propria auto, si era accostato ad una zona di campagna isolata, gettando dal finestrino una barretta accendifiamma che, appena toccato il suolo, ha immediatamente innescato il rogo.