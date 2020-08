Due incendi in poche ore, bruciano sterpaglie a Casal Bruciato e Tor Sapienza

Due incendi in poche ore a Roma. A bruciare in entrambi i casi sterpaglie. Il primo rogo in via Galla Placidia dove i vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 14. Tanto fumo sulla zona, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Sul rogo indagano i carabinieri che non escludono l'ipotesi dolosa e secondo quanto si apprende sarebbero già sulle tracce del piromane.

Il secondo incendio, poco dopo le 16, ha interessato un terreno in zona Tor Sapienza tra via Longoni, via Collatina e via Montanarini. Nessun manufatto interessato. Vigili del fuoco sul posto.

Sia a Casal Bruciato che a Tor Sapienza sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale (IV gruppo Tiburtino e V Prenestino ex Casilino). Chiuse via Galla Placidia e via Montanarini.