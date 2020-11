Un'ora di fuoco a Garbatella: dati alle fiamme i cassonetti in sei vie del quartiere

Un'ora di incendi a raffica, di cassonetti e spazzatura dati alle fiamme, tutto nello stesso quartiere. Siamo alla Garbatella dove domenica nel tardo pomeriggio, a partire dalle 19, i cassonetti di sei vie sono andati completamente distrutti dalle fiamme.

In particolare i roghi si sono sviluppati in via Nicolò da Pistoia, via Ignazio Persico, via Giacinto Pullino, piazza Pantero Pantera, via Magnaghi e via Giovannipoli.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento i roghi. Ad indagare i carabinieri della stazione Roma Garbatella che stanno acquisendo le telecamere della zona a caccia di quella che sembra essere la mano di un piromane.