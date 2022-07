Domenica di fuoco: tra Roma e provincia 170 incendi

Nuova domenica di fuoco per Roma e di super lavoro per i vigili del fuoco e per i volontari della protezione civile di Roma Capitale. Sono 170 gli interventi tra Roma e provincia effettuati tra la tarda serata di sabato e le 20 di domenica 25 luglio. Gran parte degli interventi si riferiscono a roghi di vegetazione, sterpaglie o parti di bosco intaccate dalle fiamme. Il grande caldo ha fatto il resto, anche se per fortuna l'assenza di vento ha complicato il propagarsi delle fiamme.

Paura in via Benedetta Ciaccia. Siamo in zona Selva Candida e qui hanno preso fuoco sterpaglie presenti a ridosso delle abitazioni. Necessario l'intervento di ben quattro squadre dei vigili del fuoco che hanno operato per tutta la mattinata. In ausilio anche 2 elicotteri: grosso infatti il timore che il rogo potesse raggiungere le abitazioni.

Le fiamme nel pomeriggio hanno invece interessato una via a ridosso dell'Olimpico. Siamo in via di Villa Madama che conduce dalla zona più alta dell'Olimpico verso Prati. Solo l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile ha impedito che le fiamme si propagassero, drammaticamente, nelle due direzioni. Dopo poco meno di 2 ore un paesaggio lunare ha sostituito la folta vegetazione che caratterizzava l'area.

In mattinata incendi di lieve entità hanno interessato il parco degli Acquedotti, via di Salone, la via Tuscolana, via Lipparini nella zona di Fonte Ostiense.

Roghi anche in provincia, precisamente a Montelanico e Mazzano romano, con l'intervento dei vigili del fuoco a limitare i danni.