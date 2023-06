Notte di fuoco sul litorale: ignoti appiccano incendi in due locali

Notte di incendi dolosi sul litorale di Anzio dove ignoti hanno appiccato il fuoco a due locali. Gli interventi nel volgere di meno di un'ora, prima alla Bodeguita, locale sul lungomare posto sotto sequestro la scorsa estate in seguito all'omicidio di Leonardo Muratovic, e poi al Mandala. In entrambi i casi gli inquirenti hanno trovato tracce di benzina. Due episodi ravvicinati che potrebbero essere collegati fra loro.

Incendio alla Bodeguita Beach

Il primo intervento di vigili del fuoco e polizia intorno alle 4:00 della notte fra il 19 e il 20 giugno. A segnalare un incendio al locale che si trova sulla spiaggia al civico 5 della Riviera Vittorio Mallozzi un passante. A prendere fuoco la pedana in legno della struttura con le fiamme che hanno poi lambito la facciata del chiosco. Un incendio doloso, sul posto sono state trovate tracce di benzina.

L'omicidio Muratovic

La Bodeguita Beach era stata chiusa la scorsa estate in quanto al centro di una inchiesta della procura di Velletri in seguito all'omicidio del 25enne di Aprilia Leonardo Muratovic. Il pugile venne infatti ucciso con un'arma da taglio. Per la morte del ragazzo vennero arrestati tre ragazzi, tutti giovani tunisini.

Incendio al Mandala

Poco dopo una seconda richiesta d'intervento al 112, per un secondo incendio divampato al Mandala sulla via Nettunense. Domato l'incendio, anche in questo caso gli inquirenti avrebbero trovato tracce di acceleranti. Spente le fiamme dai vigili del fuoco il locale è risultato comunque essere agibile.

Le indagini della polizia

Due incendi dolosi a distanza ravvicinata sul quale indagano gli agenti del commissariato Anzio-Nettuno di polizia. Non si esclude che i due episodi possano essere collegati. Elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalla visione delle telecamere di sicurezza delle due zone dove sono stati appiccati i roghi. Al momento gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi. Sul posto sono intervenuti gli investigatori della polizia scientifica a caccia di tracce utili a rintracciare coloro che hanno appiccato i due incendi.