Incendi al Trullo, dati alle fiamme 10 cassonetti Ama: caccia ai piromani

Notte di fuoco al Trullo dove, in pochi minuti, sono stati bruciati dieci cassonetti. Le fiamme, scoppiate intorno all'una dell'8 gennaio, sono iniziate in via del Trullo all'altezza con via Sarzana e continuate poi nella vicina viale Ventimiglia.

A dare l'allarme alcuni residenti. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia di Stato. Al momento l'ipotesi di una serie di incendi dolosi è quella più accreditata. Una lunga scia di fuoco che ha distrutto i 10 contenitori Ama. Non è chiaro, al momento, se a colpire sia stata una persona o un gruppo di piromani.