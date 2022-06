Nel lunedì di fuoco piromani scatenati contro cassonetti e auto parcheggiate

Nel lunedì di fuoco di Roma, in cui la città si è ritrovata stretta tra incendi e fronti che non hanno risparmiato alcun quadrante, anche i piromani sono entrati in azione puntando non sono alle sterpaglie ma anche ad auto e cassonetti dell’immondizia.

Dall’alba di lunedì, infatti, sono stati diversi i roghi di cassonetti che hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco, sottraendo tra l’altro preziose risorse ed energie alle operazioni di messa in sicurezza e spegnimento degli altri incendi di vegetazione, ben 200, potenzialmente molto più pericolosi.

Poco prima delle 5 di lunedì i piromani sono entrati in azione tra Ponte Milvio e Prati, con incendi dati alle fiamme in circonvallazione Clodia (anche se all’arrivo di pompieri e polizia le fiamme erano ormai estinte), in viale di Tor di Quinto, di fronte all’ufficio postale, in viale Paolo Boselli e in lungotevere Cadorna.

In serata invece le segnalazioni hanno iniziato ad arrivare dalla zona sud della città: nel pomeriggio quattro auto sono state date alle fiamme in via Giulio Aristide Sartorio, all’Eur, dove sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Sebastiano e i vigili del fuoco. L’incendio ha lambito alcuni alberi, ma fortunatamente non ha attecchito e i pompieri sono riusciti a spegnerlo e a mettere in sicurezza la zona in poco tempo.

Monteverde, cassonetto incendiato e incendio in una palazzina

Qualche ora dopo, mentre su gran parte di Roma incombeva una densa nube grigia e pioveva la cenere provocata dal mega incendio scoppiato in zona Casalotti (su cui si attende un’informativa in procura per fare chiarezza sulle cause), i residenti di Monteverde hanno iniziato ad avvertire un odore di bruciato ancora più intenso dovuto al rogo di un cassonetto e a un incendio scoppiato in una palazzina in zona Gianicolo.

Il cassonetto incendiato è un contenitore della carta situato in via di Monteverde, bruciato intorno alle 19: le fiamme, alimentate dal contenuto, si sono immediatamente levate molto alte lambendo le auto parcheggiate e sprigionando un denso fumo che ha costretto i residenti delle palazzine che si affacciano sulla strada a chiudere le finestre. Alcuni residenti sono intervenuti gettandovi acqua sopra, in attesa dell’arrivo dei carabinieri e dei vigili del fuoco.

A qualche chilometro di distanza altre squadre di vigili del fuoco avevano da poco finito di spegnere un grosso incendio scoppiato in una palazzina di via del Vascello, a poca distanza dall’ingresso di Villa Pamphilj.