A Monteverde è tornato il piromane: nella notte scia di fuoco distrugge cassonetti Ama

Una scia di fuoco che, per 500 metri, ha illuminato le prime ore del mattino nella zona di Monteverde. I residenti, infatti, sono stati svegliati intorno alle 4:30 del mattino da una serie di incendi. A bruciare alcuni cassonetti Ama. Almeno quattro quelli distrutti, prima delle stime ufficiali delle forze dell'ordine. Due, invece, le auto danneggiate.

Tra i primi a dare l'allarme un cittadino: "Le immagini di stanotte le ho fatte per caso. - spiega Roberto a RomaToday - Stavo tornando dal pronto soccorso, sono arrivato in via Battistini, dove vivo, e con la mia compagna cercando parcheggio abbiamo notato i cassonetti che bruciavano nei tre punti". Le fiamme, infatti, secondo i racconti anche di altri residenti, sono scoppiate in via Virginia Agnelli, via Raffaele Battistini e viale dei Colli Portuensi.

Un tam tam che ha invaso anche i social con i gruppi di quartiere, pieni delle immagini scattate con i favori delle luci del giorno. Foto che illustrano come i roghi hanno "mangiato" i cassonetti e seminato la spazzatura bruciata in strada. "È il ritorno del piromane", scrive Roberto su Facebook facendo riferimento a una serie di incendi a catena che due anni fa colpirono il quartiere. "Telecamere a tutto spiano ci vogliono non se ne può più", sottolinea Tiziana.