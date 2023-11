Le notti di fuoco e l'ombra di un piromane. Sette auto distrutte dalle fiamme in pochi giorni

Sette auto, alcune completamente distrutte e altre danneggiate dalle fiamme. Incendi che dallo scorso 18 novembre stanno impegnando i vigili del fuoco a Tivoli, comune alle porte di Roma. I residenti, sempre più preoccupati, sui social si confrontano. Per qualcuno c'è un piromane nel quartiere e così si fa largo l'idea di organizzare delle ronde.

Al momento di certo non c'è nulla, se non le lingue di fuoco che hanno avvolto le lamiere delle auto. Il primo rogo sabato scorso quando in via Basilicata una Peugeout 308 ha preso fuoco danneggiando anche una Fiat Panda. Sul posto i pompieri e i carabinieri. Poi, nella notte tra lunedì 20 e martedì 21, tre vetture nel parcheggio di via Puglie e due auto parcheggiate e danneggiate in via Venezia Tridentina.