Roma brucia, ma mancano centinaia di pompieri e i mezzi sono pochi. "Sarà un'estate molto dura"

La stagione estiva degli incendi è iniziata da poco eppure a Roma e provincia già ci sono stati momenti di picco. E se di allarme ancora non si può parlare, è anche vero che la situazione è già da bollino rosso. Da una parte i diversi fronti di fuoco, dall'altra i pompieri che lottano e si barcamenano con un personale ridotto all'osso e con mezzi, tra autobotti e autoscale, che sono troppo pochi.

A giugno importanti roghi si sono registrati alla Magliana - con i valori di inquinamento dell'aria anche sopra i limiti - a Tor Vergata, a Tor Pagnotta, Colli Aniene, Vigne Nuove, Ponte di Nona, Rocca Cencia e Capannelle, senza dimenticare quelli in provincia come gli incendi a Civitavecchia, Campagnano Romano, Ardea e Guidonia.

Fronti di fuoco che i pompieri sono chiamati ad affrontare pure garantendo l'ordinario, supportati dalla protezione civile. Ma le tante - troppe - attività hanno messo già in crisi il corpo, perché la coperta è corta.

Mancano pompieri

"Il periodo di massima allerta è stato rideterminato fino al 15 ottobre. Allo stato attuale i vigili del fuoco di Roma e provincia, però, devono affrontare gli interventi straordinari di incendio boschivo con l'organico e i mezzi e attrezzature ordinarie perché il vero potenziamento sul campo si attuerà dal primo luglio grazie la convenzione Aib, siglata tra i vigili del fuoco e la regione Lazio che porterà un incremento di personale di circa 50 unità al giorno che opereranno in orario straordinario e squadre dos in aggiunta alle associazioni di volontariato che forniscono un importante contributo", ha spiegato il segretario generale Riccardo Ciofi del sindacato Fns Cisl di Roma Capitale.

Numeri però che purtroppo, non bastano perché dal 24 giugno è stato calendarizzato il corso per il passaggio di qualifica a capo squadra che durerà cinque settimane.

"In quel periodo perderemo 80 unità in servizio al comando di Roma", ha aggiunto Ciofi e le somma tra chi arriva e chi temporaneamente se ne va è presto fatta ed è in negativo: "Così la situazione diviene drammatica e non sono sufficienti neanche le ore di straordinario stanziate dal dipartimento per sopperire a questa intensa attività".

"Serve programmazione"

"Abbiamo chiesto lungimiranza e visione da parte degli attori che siglano la convenzione, perché le forti criticità riscontrate negli anni precedenti - aggiunge Ciofi - avrebbero dovuto insegnare che le difficoltà degli incedi boschivi non hanno una data di inizio e una di scadenza. Si dovrebbe costruire un sistema più flessibile, mantenendo un impianto fisso e definito, ma avere anche la possibilità di inserire un potenziamento vero in ogni periodo dell'anno. Purtroppo il dispositivo di soccorso sta collassando, non riuscendo a mettere in piedi autobotti e squadre aggiuntive per fronteggiare interventi ordinari e straordinari".

Pochi mezzi

Sul punto interviene Luca Antonazzo del sindacato Conapo: "Roma ha in servizio solo una autobotte sulla Capitale provincia. Il personale è sempre lo stesso e spesso, nonostante i turni di 12 ore, si va spesso in straordinario lavorando anche 20 o 24 ore di fila, con una minima pausa. Servirebbero tra le 200 e le 300 unità in più, e comunque saremo in sotto numero. A questo si aggiunge anche il problema delle autoscale che a Roma e provincia sono 4, di cui solo una nella città di Roma. In questo periodo, oltre l'ordinario, c'è il surplus per l'incendi e siamo in difficoltà. Ci aspetta un'estate intensa".