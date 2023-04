In contromano su corso Francia

In auto in contromano e di notte a corso Francia, a Roma, la strada dove in passato persero la vita in due diversi incidenti stradali i giovani Stefano Lamma, Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli.

Nel video di una ventina di secondi pubblicato su Welcome to Favelas il 21 aprile, si vede una Fiat Seicento prima ponte Flaminio poi la parte soprelevata di corso Francia verso i Parioli.

In quel tratto la strada ha due corsie per senso di marcia divise prima da una barriera New Jersey e poi da un guardrail. Nel filmato la Seicento incrocia due vetture che procedono regolarmente sulla marcia normale con le quali non si scontra. La polizia locale non ha notizia di incidenti in zona durante la nottata.

Il video sarà comunque analizzato da chi avrà il compito di indagare. Al momento non è chiaro a quando risalgano le immagini. Già in passato erano stati ripresi automobilisti andare in contromano sulla Roma-Fiumicino e al Muro Torto, rischiando di scontrarsi con un'altra vettura che procedeva nel senso giusto.