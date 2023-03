Nasconde in casa venti chilogrammi di droga pronti per lo spaccio

Nascondeva venti chilogrammi di droga in casa. Una indagine condotta dagli investigatori del XII Distretto Monteverde, ha portato all'arresto per spaccio di un 29enne italiano. L'uomo, dopo una fase di osservazione e pedinamento, è stato fermato dagli agenti per un controllo ma, a seguito della reazione violenta ed esagerata dello stesso, è stato bloccato con non poche difficoltà.

I poliziotti hanno quindi perquisito l’appartamento del sospettato, posto in via Giuseppe Troiani, recuperando circa 14 chilogrammi di hashish e 6 chilogrammi di marijuana, oltre a 31.000 euro in contanti. L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria.