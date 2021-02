Affiancano auto, picchiano imprenditore e lo rapinano: caccia ai due aggressori

Lo hanno affiancato con un'auto in via Maremmana Inferiore, a Guidonia, sono scesi dalla loro auto, e l'hanno fermato in strada, mentre camminava, pestandolo per poi rapinarlo del portafogli contenente 700 euro. E' quanto accaduto mercoledì 17 febbraio.

Vittima un imprendito di 78 anni che, ferito, è stato portato dal 118 ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 18 giorni. Ad indagare sul fatto i carabinieri di Tivoli. I due, secondo quanto raccontato dalla vittima, erano anche armai di pistola. Al momento i militari non escludono nessuna ipotesi. E' caccia agli aggressori.