Imprenditore e pusher, nel trolley nasconde oltre 11 chilogrammi di droga

Imprenditore e pusher. A scoprire gli affari loschi di un 40enne del Marocco sono stati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Anzio. I militari già da tempo erano sulle tracce dell'uomo che da qualche mese, aveva aperto un negozio di abbigliamento ad Ardea e aveva un tenore di vita particolarmente alto.

Individuata la sua abitazione, i carabinieri hanno deciso di eseguire una verifica. Nel corso della perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato la chiave di una cantina di pertinenza e, una volta avuto accesso all’interno, hanno rinvenuto un trolley pieno di sostanze stupefacenti.

Nel dettaglio, vi erano oltre 11 chilogrammi di hashish, divisi in panetti, e circa 170 grammi di cocaina. Durante le operazioni, il 40enne ha opposto resistenza e tentato di darsi alla fuga ma è stato prontamente bloccato e arrestato. Nella circostanza, due carabinieri hanno riportato lesioni guaribili in dieci giorni. Sequestrati anche 2.760 euro in contanti, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento in dosi. L’arrestato è stato portato in carcere a Velletri.