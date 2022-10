Choc a Ostia, uomo trovato impiccato al "Pontiletto"

Un corpo impiccato a quello che i cittadini di Ostia chiamano "Pontiletto", tra nuova Pineta e Pinetina. Domenica mattina choc a Ostia dove decine di residenti si sono ritrovati davanti la macabra scena, avvisando immediatamente la polizia. Sul posto gli agenti del commissariato Lido e i vigili del fuoco. Nulla da fare per l'uomo, un 35enne di nazionalità ucraina, il cui cadavere è stato recuperato. Interdetta la zona, nel frattempo riempitasi di curiosi e non solo.

In tanti, nonostante la domenica e la mattina presto, hanno visto la scena: runner, turisti, semplici curiosi. E in queste ore chi la scena non l'ha vista è stato raggiunto da un video che sta facendo il giro delle chat di whatsapp a Ostia e non solo.

Pochi dubbi sul gesto volontario. Come da prassi però è stata disposta l'autopsia da parte dell'autorità giudiziaria.