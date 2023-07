Immobile risponde e denuncia conducente dell'Atac dopo l'incidente stradale

Un nuovo capitolo della "saga" dell'incidente che Ciro Immobile - al volante del suo suv - aveva avuto con un tram della linea Atac. Dopo la denuncia dell'autista alla guida del mezzo pubblico coinvolto nell'incidente del 16 aprile scorso, ora è arrivata anche quella del giocatore della Lazio.

"Abbiamo deciso di presentare una denuncia semplicemente a tutela sua e delle sue due figlie coinvolte nell'incidente - spiega l'avvocato Erdis Doraci, legale di Immobile dopo il deposito della denuncia per lesioni che finirà all'attenzione dei magistrati di piazzale Clodio - Questa è una vicenda che, per buonsenso, doveva restare in ambito civilistico ma così non è stato".

"Nell'incidente i miei assistiti hanno riportato ferite otto volte superiori, in termini di prognosi, a quelle dell'autista. Tutti e tre, ma in particolar modo le due bambine, hanno subito lesioni importanti ai fini della querela, con prognosi del solo pronto soccorso rispettivamente di 20 per Ciro, 30 e 50 per le bambine. Il conducente Atac era stato anche contattato da Ciro. Ci eravamo quasi meravigliati del suo silenzio. Ora aspetteremo le evoluzioni" spiega.

La polizia locale non è riuscita a capire chi abbia torto o ragione. Entrambi sostengono di essere passati con il verde, mentre l'ipotesi di un malfunzionamento dell'impianto semaforico era stata seccamente smentita da Roma Mobilità in una nota stampa. Ora a chiarire ora potrà essere un giudice.