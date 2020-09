Dopo 9 mesi Ilenia si risveglia dal coma dopo videomessaggio di Francesco Totti

E' stata in coma per nove mesi, da dicembre dello scorso anno, quando l'auto su cui viaggiava è andata a sbattere contro un albero sulla Braccianese. La sua amica, Martina Oro, 20 anni, non ce l'ha fatta. Ilenia Matilli, invece, ha lottato tra la vita e la morte finchè si è svegliata dal coma. Ad aiutarla anche un videomessaggio di Francesco Totti.

Ilenia, subito trasferita con l'eliambulanza al Policlinico Gemelli dopo quel drammatico incidente, era in condizioni disperate. Ha lottato per lunghe settimane nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Roma. Ieri la bella notizia è stata resa pubblica, nove mesi dopo dal ricovero.

Come racconta il Corriere dello Sport, Ilenia, calciatrice della Lazio femminile e tifosa romanista, è stata in coma da dicembre: i suoi genitori le hanno fatto ascoltare spesso l'inno della Roma, finché grazie all'aiuto dell'allenatore Carlo Cancellieri, del dottor Maritato e dell'associazione Argos Forze di Polizia non sono riusciti a contattare Francesco Totti, il suo idolo, per registrare un video: "Ilenia non mollare, ce la farai, siamo tutti con te", le parole dell'ex capitano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La ragazza, a cui è stato fatto ascoltare più volte quel messaggio, si è svegliata dal coma e ha ricominciato il lungo percorso riabilitativo. Ilenia e i suoi genitori ora hanno chiesto a Totti di andarli a trovare per ringraziarlo.