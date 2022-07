Cucchi contro Malagò: "Carabiniere condannato premiato al Coni?". La replica

Ilaria Cucchi contro Giovanni Malagò per aver ospitato al Coni Roberto Mandolini, uno dei carabinieri condannati nell'ambito delle indagini sul pestaggio che ha portato alla morte del fratello Stefano Cucchi.

"Caro presidente Malagò, mi dispiace molto per Nelson Mandela, ma lei è a conoscenza del fatto che Roberto Mandolini è stato condannato da ben tre Corti d'Assise nei procedimenti penali per l'uccisione di Stefano Cucchi, mio fratello?”, ha scritto su Facebook Ilaria, allegando un post dello stesso Mandolini in cui il carabiniere si dice "onoratissimo di esser stato premiato con l'onorificenza 'Athena' dall'Unione nazionale veterani dello Sport - Roma Capitale presso la sala d'onore del Coni alla presenza della famiglia di Nelson Mandela e del presidente del Coni dottor Malagò".

"Io credo che i familiari di Nelson Mandela non siano al corrente di questo - ha aggiunto Ilaria Cucchi, che si è poi nuovamente rivolta al presidente del Coni: "Ma con quale anima e per quale motivo lei ha potuto permettere questo? Premiare di fronte a loro proprio Roberto Mandolini. Mi auguro che tutto questo non sia vero".

La replica di Malagò e il commento di Mandolini

La replica di Malagò è arrivata poco dopo: "Il Coni non c'entra nulla con la premiazione del carabiniere Mandolini. E io non ho premiato nessuno. E' stata un'iniziativa dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport. Io ho solo partecipato ad un evento dove c'era la figlia di Nelson Mandela - spiega - Ho parlato questa sera personalmente con la signora Ilaria Cucchi e gliel'ho spiegato. Credo di essermi chiarito con lei. Strumentalizzare il Coni per questo mi sembra totalmente fuori luogo".

Anche Mandolini da Facebook è voluto intervenire, in un post in cui ha chiarito che "mi dispiace per le polemiche sterili e mediatiche innescate contro il Presidente del Coni dott. Malagò, il quale faceva solo da padrone di casa nel 'Mandela Day' organizzato dalla UNVS - Roma Capitale e non mi ha conferito nessun premio, come ben evidenziato dal sottoscritto nei ringraziamenti pubblici".

La condanna del carabiniere Roberto Mandolini

Mandolini è stato condannato a tre anni e sei mesi proprio pochi giorni fa dalla corte d'assise di appello di Roma, al termine del processo d'appello bis in cui era imputato con l’accusa di falso per avere mentito sul pestaggio ai danni di Stefano Cucchi, il geometra morto il 22 ottobre del 2009. All’epoca dei fatti il maresciallo Mandolini era comandante della stazione Appia. Nell’ambito dello stesso processo è stato condannato anche il carabiniere Francesco Tedesco (due anni e quattro mesi) che con le sue dichiarazioni ha fatto riaprire le indagini sul caso di Stefano.

La sentenza è arrivata poche ore prima che scattasse la prescrizione, termine fissato alla mezzanotte del 21 luglio. Il processo si era aperto il 4 luglio scorso, dopo che la cassazione ad aprile aveva disposto un nuovo giudizio di secondo grado nell'ambito dell'udienza in cui era stata resa definitiva la condanna a 12 anni di carcere per i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro, accusati di omicidio preterintenzionale.