Il vicino sentinella che ha fatto arrestare due ladri d'appartamento

"Correte, ci sono due ladri di appartamento che stanno per saccheggiare una casa". È questo l'allarme che un uomo ha dato al numero unico per le emergenze intorno alle 2 di notte del 19 agosto. L'uomo era affacciato alla finestra quando ha visto dei ladri in azione, che stavano per colpire in via Vetulonia.

Immediato è scattato l'allarme. Sul posto la polizia con tre volanti. Gli agenti, che si sono fatti indicare dal testimone l'appartamento in questione, sono saliti beccando così i ladri - due georgiani di 38 e 39 anni - mentre stavano armeggiando con una chiave. I due, pur di scappare, avevano tentato anche la fuga attraverso la terrazza condominiale, ma sono stati bloccati e arrestati.