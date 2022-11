Il livello del Tevere si alza per il maltempo, salvato un uomo sulla banchina

Il maltempo che ha imperversato ieri su Roma, tra pioggia e la mareggiata sul litorale, ha causato un innalzamento del Tevere. Il fiume è esondato tra Ostia e Fiumicino. Questa mattina alle 6.30 circa, proprio a causa dell'innalzamento del livello del Tevere, è stato tratto in salvo un senza dimora che aveva sulla banchina del fiume, lato Flaminio, il suo giaciglio di fortuna.

La squadra 9A, coadiuvata dal nucleo fluviale, dai saf dei vigili del fuoco e dai sommozzatori Sierra1, hanno operato per circa un'ora per condurre l'uomo in un luogo sicuro ed assicurarlo ai controlli del 118.