Il kit dei ladri d'appartamento, gli arnesi per forzare le porte d'ingresso

Usavano brugole, cacciaviti e lastre per scassinare appartamenti e saccheggiarli. Due ladri di "professione" sono stati colti sul fatti e arrestati, mentre avevano con loro ancora tutti gli attrezzi del mestiere.

A bloccare due uomini di 34 e 44 anni, sono stati i carabinieri del nucleo operativo Roma Centro, coordinati dalla Procura di Roma. I militari in transito nei pressi di via Lipponio, hanno notato i due indagati uscire con fare sospetto da un condominio ed hanno deciso di bloccarli per sottoporli ad un controllo.

La perquisizione sul posto ha permesso ai carabinieri di rinvenire nella disponibilità dei due indagati, varie chiavi alterate e grimaldelli, una lastra plastificata, un cacciavite e due telefoni cellulari. Ulteriori accertamenti, hanno consentito di appurare che i due uomini, poco prima, dopo aver forzato la porta di ingresso di un appartamento sito al secondo piano, lo avevano messo a soqquadro, senza riuscire a rubare nulla. I due indagati sono stati condotti presso le aule di piazzale Clodio dove, al termine dell’udienza, gli arresti sono stati convalidati.